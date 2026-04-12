الأحد 2026-04-12 07:11 م

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

الأحد، 12-04-2026 04:39 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الأول من شهر نيسان الحالي، مقارنة مع أسعارها خلال شهر آذار الماضي، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

اضافة اعلان


ووفقاً للنشرة ارتفع معدل سعر البنزين أوكتان 95 من 1171 دولارا إلى 1266 دولارا للطن، وبنسبة 8.1 بالمئة.


كما ارتفع معدل سعر البنزين أوكتان 90 من 1090 دولارا إلى 1190 دولارا للطن، وبنسبة 9.2 بالمئة، وارتفع معدل سعر الديزل من 1376 دولار إلى 1919 دولارا للطن، وبنسبة 39.5 بالمئة.


وارتفع معدل سعر الكاز من 1502 دولار إلى 1748 دولارا للطن، وبنسبة 16.4 بالمئة، وارتفع معدل سعر زيت الوقود من 693 دولارا إلى 709 دولارات للطن، وبنسبة 2.3 بالمئة.


وفيما يخص الغاز البترولي المسال، فقد بلغ سعره خلال نيسان الحالي 788 دولارا للطن مقارنة مع 541 دولارا للطن خلال آذار الماضي، وبنسبة 45.7 بالمئة.


وارتفع معدل سعر خام برنت من 103 دولارات للبرميل إلى 138 دولارا للبرميل، وبنسبة 34 بالمئة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بضخ المياه في المفرق بنسبة 40 بالمئة

أخبار محلية ايقاف ضخ المياه 48 ساعة عن مناطق في المملكة- اسماء

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتوعد الصين برسوم جمركية نسبتها 50% حال ساعدت إيران عسكريا

وزارة المياه

أخبار محلية منحة لدعم وحدة إدارة "الناقل الوطني" في وزارة المياه

تلفريك عجلون

أخبار محلية 6 آلاف زائر لـ"تلفريك عجلون" في عطلة نهاية الأسبوع

قوات الاحتلال تقتحم بلدة المغير غرب رام الله

فلسطين شهيد برصاص الاحتلال في خانيونس

بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه في إربد سيتي سنتر بموقعه الجديد داخل المول

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه في إربد سيتي سنتر بموقعه الجديد داخل المول

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: حلف الأطلسي يرغب في المساعدة بشأن هرمز

علم سلطنة عمان

عربي ودولي وزير الخارجية العُماني يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى تمديد الهدنة



 






