الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

ووفقاً للنشرة ارتفع معدل سعر البنزين أوكتان 95 من 1171 دولارا إلى 1266 دولارا للطن، وبنسبة 8.1 بالمئة.
كما ارتفع معدل سعر البنزين أوكتان 90 من 1090 دولارا إلى 1190 دولارا للطن، وبنسبة 9.2 بالمئة، وارتفع معدل سعر الديزل من 1376 دولار إلى 1919 دولارا للطن، وبنسبة 39.5 بالمئة.
وارتفع معدل سعر الكاز من 1502 دولار إلى 1748 دولارا للطن، وبنسبة 16.4 بالمئة، وارتفع معدل سعر زيت الوقود من 693 دولارا إلى 709 دولارات للطن، وبنسبة 2.3 بالمئة.
وفيما يخص الغاز البترولي المسال، فقد بلغ سعره خلال نيسان الحالي 788 دولارا للطن مقارنة مع 541 دولارا للطن خلال آذار الماضي، وبنسبة 45.7 بالمئة.
وارتفع معدل سعر خام برنت من 103 دولارات للبرميل إلى 138 دولارا للبرميل، وبنسبة 34 بالمئة.
-
