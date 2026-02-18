العساف: خدمة الاستفادة من الخصم على المخالفات ستتوفر قريبا عبر سند

وأوضح العساف أن الاستفادة من الخصم تتطلب تسديد كامل قيمة المخالفات، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى تشجيع مالكي المركبات على تجديد ترخيص مركباتهم، لما لذلك من أثر مباشر في رفع مستوى السلامة المرورية من خلال التدقيق الفني لصلاحية المركبات، والحد من الحوادث المرورية والإصابات والوفيات والتكاليف المادية.
وبيّن أن القرار يسهم كذلك في تحقيق الردع الإيجابي وتعديل السلوك المروري وتعزيز الالتزام بالسلوكيات المرورية الإيجابية، بما ينعكس على تقليل الحوادث ورفع مستوى السلامة المرورية.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى لتسهيل الدفع الإلكتروني، موضحاً أن النظام يتيح خيار الدفع الجزئي لمخالفة واحدة أو الدفع الكلي لكامل المخالفات، وهو الخيار المطلوب للاستفادة من الخصم، وأضاف أن الخدمة ستتوفر قريبا عبر تطبيق سند.
وأكد أن الإقبال في اليوم الأول جاء ضمن الحدود الطبيعية، متوقعا زيادة الإقبال خلال الأيام المقبلة، خاصة مع تزامن القرار مع شهر رمضان المبارك.
وفيما يتعلق بإمكانية تمديد المهلة، أوضح العساف أن إدارة السير جهة تنفيذية تلتزم بتنفيذ ما يصدر عن مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية.
