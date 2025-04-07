العيسوي: الأردن بقيادة الملك يعزز مناعته الداخلية ويكرّس المشاركة المجتمعية ويجسّد مواقف راسخة تجاه قضايا أمته

وأضاف العيسوي، خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدًا شعبيًا من محافظة الزرقاء، أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة التحديات والعمل بروح جماعية لتحقيق المزيد من الإنجازات.
وأشار إلى أن النهج الهاشمي يشكّل مدرسة وطنية في الإخلاص والعطاء، وأن جلالة الملك يواصل بعزيمته الراسخة قيادة مسيرة التحديث، مستندًا إلى رؤية إصلاحية شاملة تعزز منعة الدولة وتقوي مؤسساتها.
وأكدوا أن النهج الملكي يشكل شاهدًا حيًا على رؤية جلالته الشاملة للنهوض بجميع القطاعات، مشيرين إلى أن ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع هو نتاج للإرادة الملكية الصلبة والرؤية الاستشرافية التي يملكها جلالته.
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