العيسوي: الأردن بقيادة الملك يعزز مناعته الداخلية ويكرّس المشاركة المجتمعية ويجسّد مواقف راسخة تجاه قضايا أمته

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف العيسوي، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمر بمرحلة جديدة من التطور الوطني، عنوانها الإصلاح الشامل في مختلف المجالات، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي، وتوسيع أدوار ومشاركة جميع فئات المجتمع في مسيرة البناء الوطني.



وأضاف العيسوي، خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدًا شعبيًا من محافظة الزرقاء، أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة التحديات والعمل بروح جماعية لتحقيق المزيد من الإنجازات.



وأشار إلى أن النهج الهاشمي يشكّل مدرسة وطنية في الإخلاص والعطاء، وأن جلالة الملك يواصل بعزيمته الراسخة قيادة مسيرة التحديث، مستندًا إلى رؤية إصلاحية شاملة تعزز منعة الدولة وتقوي مؤسساتها.

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من جهتهم عبّر المتحدثون عن تقديرهم واعتزازهم بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك في قيادة مسيرة التطوير والتحديث في الأردن، مؤكدين أن التوجيهات الملكية تمثل بوصلة للعمل الوطني وترسيخ دعائم الدولة العصرية.