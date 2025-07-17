الخميس 2025-07-17 02:43 م
 

العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية يعبر بثقة نحو المستقبل

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء بيت فجار
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء بيت فجار
 
الخميس، 17-07-2025 01:50 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، وفدا من أبناء بيت فجار في الأردن.

 واستعرض العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني على مختلف الأصعدة والمستويات من أجل مستقبل أفضل للوطن والمواطن.

 وأشار العيسوي إلى أن الرؤية الملكية تجعل من الإنسان الأردني محور السياسات الوطنية وأساسها والهدف من عملية التنمية، والسعي إلى تعزيز مشاركته في مختلف المسارات والقطاعات.

وفي معرض حديثه عن مسيرة التنمية والتحديث والتطوير، أكد العيسوي أن جلالة الملك يؤمن بقدرات أبناء شعبه في بناء الأردن الأفضل، موضحا أن الرؤية الملكية للتحديث والتطوير تستند إلى تكاملية في مختلف المجالات.

وأكد العيسوي أن قوة الأردن تنبع من حكمة قيادته الهاشمية ووحدة صفه وتماسك جبهته الداخلية، والتي من شأنها أيضا تعزيز ثباته على مبادئه والحفاظ على أمنه واستقراره وسط  ما يشهده الإقليم من أزمات.

اضافة اعلان

 

من جهتهم، أعرب المتحدثون عن بالغ اعتزازهم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، مؤكدين ثقتهم المطلقة بنهج جلالته ورؤيته الحكيمة في صون أمن الوطن واستقراره وتعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا، مشيرين إلى أن الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى نموذجًا في الثبات والاعتدال والوقوف إلى جانب قضايا أمته العادلة.

وشددوا على أن الوحدة الوطنية الراسخة وتماسك الجبهة الداخلية تمثلان حجر الأساس في قوة الأردن ومنعته، مجددين التمسك بالثوابت الوطنية.


واشادوا بالحراك الملكي الدولي والإقليمي الذي يقوده جلالة الملك، دفاعًا عن مصالح الأردن العليا، وعن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

 وأعربوا عن اعتزازهم بجهود جلالة الملك الجبارة في دعم الأشقاء الفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء على الصعيد السياسي أو الإنساني.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

النائب ينال فريحات

شؤون برلمانية مدعي عام عمّان يستدعي النائب ينال فريحات

عودة الفخر الشركسي... على خشبة المسرح الجنوبي

مهرجان جرش عودة الفخر الشركسي... على خشبة المسرح الجنوبي

أصالة نصري... سوف تكون في ختام مهرجان جرش 2025 بأمسية تخطف الأنفاس

مهرجان جرش أصالة نصري... سوف تكون في ختام مهرجان جرش 2025 بأمسية تخطف الأنفاس

قفل

طب وصحة تحذير من سبب شائع لارتفاع الضغط

ملحم زين يعتلي خشبة المسرح الجنوبي في مهرجان جرش

مهرجان جرش ملحم زين يعتلي خشبة المسرح الجنوبي في مهرجان جرش

فل

طب وصحة تساعد على التبرز- 5 خضروات تناولها يوميا

ن

طب وصحة غير السهر.. 6 أسباب للهالات السوداء تحت العين

بحضور نقيب المحامين الأردنيين

أخبار محلية ٤٤ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل



 
 





الأكثر مشاهدة