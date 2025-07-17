العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية يعبر بثقة نحو المستقبل

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، وفدا من أبناء بيت فجار في الأردن.



واستعرض العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني على مختلف الأصعدة والمستويات من أجل مستقبل أفضل للوطن والمواطن.



وأشار العيسوي إلى أن الرؤية الملكية تجعل من الإنسان الأردني محور السياسات الوطنية وأساسها والهدف من عملية التنمية، والسعي إلى تعزيز مشاركته في مختلف المسارات والقطاعات.



وفي معرض حديثه عن مسيرة التنمية والتحديث والتطوير، أكد العيسوي أن جلالة الملك يؤمن بقدرات أبناء شعبه في بناء الأردن الأفضل، موضحا أن الرؤية الملكية للتحديث والتطوير تستند إلى تكاملية في مختلف المجالات.



وأكد العيسوي أن قوة الأردن تنبع من حكمة قيادته الهاشمية ووحدة صفه وتماسك جبهته الداخلية، والتي من شأنها أيضا تعزيز ثباته على مبادئه والحفاظ على أمنه واستقراره وسط ما يشهده الإقليم من أزمات.

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من جهتهم، أعرب المتحدثون عن بالغ اعتزازهم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، مؤكدين ثقتهم المطلقة بنهج جلالته ورؤيته الحكيمة في صون أمن الوطن واستقراره وتعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا، مشيرين إلى أن الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى نموذجًا في الثبات والاعتدال والوقوف إلى جانب قضايا أمته العادلة.



وشددوا على أن الوحدة الوطنية الراسخة وتماسك الجبهة الداخلية تمثلان حجر الأساس في قوة الأردن ومنعته، مجددين التمسك بالثوابت الوطنية.