العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية يعبر بثقة نحو المستقبل

واستعرض العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني على مختلف الأصعدة والمستويات من أجل مستقبل أفضل للوطن والمواطن.
وأشار العيسوي إلى أن الرؤية الملكية تجعل من الإنسان الأردني محور السياسات الوطنية وأساسها والهدف من عملية التنمية، والسعي إلى تعزيز مشاركته في مختلف المسارات والقطاعات.
وفي معرض حديثه عن مسيرة التنمية والتحديث والتطوير، أكد العيسوي أن جلالة الملك يؤمن بقدرات أبناء شعبه في بناء الأردن الأفضل، موضحا أن الرؤية الملكية للتحديث والتطوير تستند إلى تكاملية في مختلف المجالات.
وأكد العيسوي أن قوة الأردن تنبع من حكمة قيادته الهاشمية ووحدة صفه وتماسك جبهته الداخلية، والتي من شأنها أيضا تعزيز ثباته على مبادئه والحفاظ على أمنه واستقراره وسط ما يشهده الإقليم من أزمات.
وشددوا على أن الوحدة الوطنية الراسخة وتماسك الجبهة الداخلية تمثلان حجر الأساس في قوة الأردن ومنعته، مجددين التمسك بالثوابت الوطنية.
واشادوا بالحراك الملكي الدولي والإقليمي الذي يقوده جلالة الملك، دفاعًا عن مصالح الأردن العليا، وعن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأعربوا عن اعتزازهم بجهود جلالة الملك الجبارة في دعم الأشقاء الفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء على الصعيد السياسي أو الإنساني.
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