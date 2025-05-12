الإثنين 2025-05-12 02:49 م
 

العيسوي: الملك يقود مرحلة تحديث نوعية تعزز الأمن وتدفع التنمية المستدامة

خلال لقائه وفدا من نادي شباب الحسين
خلال لقائه وفدا من نادي شباب الحسين
 
الإثنين، 12-05-2025 01:47 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود بعزيمة ثابتة مرحلة نوعية من التحديث، ترتكز إلى رؤية ملكية شاملة تعزز منعة الدولة وتدفع بمسيرة التنمية المستدامة إلى الأمام، رغم التحديات الإقليمية والداخلية.

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وقال العيسوي إن الجهود الملكية تستند إلى نهج هاشمي متجذر في قيم العدل والوفاء، يرسخ الأمن الداخلي، ويعزز التماسك المجتمعي والمشاركة الشعبية في صنع القرار، مشيراً إلى أن هذا النهج يتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد، والوقوف صفاً متراصاً خلف القيادة الهاشمية


 جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وبحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي، وفدا  يمثل رئيس وأعضاء مجلس إدارة وإداريين من نادي شباب الحسين.

 

من جهتهم، عبر المتحدثون عن فخرهم بما ينعم به الأردن، من أمن واستقرار وعدالة، مؤكدين ثقتهم المطلقة في القيادة الهاشمية التي شكلت على الدوام صمام الأمان لهذا الوطن، وأن العدل والمساواة المتجذرة في بنية النظام الأردني أسهمت في ترسيخ هذا الاستقرار.

وأكدوا أن مواقف وجهود جلالة الملك كانت وما تزال عنواناً للحكمة والثبات، وصوتاً صادقاً في الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أن محاولات التشكيك في مواقف الأردن أو تحميله ما لا يحتمل، سقطت أمام وضوح مواقفه وشجاعتها.

 وأشاروا إلى أن الأردن يخوض معركة الدفاع عن الحق الفلسطيني من جبهات متعددة، سياسية وإنسانية وإغاثية".

 
gnews

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