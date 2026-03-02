العيسوي يطمئن على مواطن إثر إصابته بشظايا صاروخ

ونقل العيسوي للمصاب تمنيات جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بالشفاء العاجل، مؤكداً حرص جلالته على متابعة أوضاع المواطنين والاطمئنان على سلامتهم، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لهم.
