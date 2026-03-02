الإثنين 2026-03-02 10:47 م

العيسوي يطمئن على مواطن إثر إصابته بشظايا صاروخ

الإثنين، 02-03-2026 09:21 م
الوكيل الإخباري-    بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين على حالة المواطن عمر عبدالرحمن عبيدات، الذي يرقد في مستشفى الأميرة بسمة في منطقة زبدة بمحافظة  اربد،  إثر إصابته بشظايا صاروخ.اضافة اعلان


ونقل العيسوي للمصاب تمنيات جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بالشفاء العاجل، مؤكداً حرص جلالته على متابعة أوضاع المواطنين والاطمئنان على سلامتهم، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لهم.
 
 


