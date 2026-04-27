العيسوي يعزي بوفاة الوزير الأسبق خالد العمري

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة دير يوسف بلواء المزار الشمالي بمحافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العمري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
واستذكر العيسوي مناقب الفقيد، باعتباره قامة وطنية أكاديمية نذرت فكرها وجهدها لخدمة الوطن والقيادة الهاشمية، إذ تولى الفقيد منصب وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي خلال عامي 1993 و1994، كما عمل المرحوم العمري رئيسا لأكثر من جامعة وهو حاصل على وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى ووسام التربية الممتاز.
