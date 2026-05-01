الجمعة 2026-05-01 07:21 م

العيسوي يعزي عشيرة الكركي

الجمعة، 01-05-2026 06:01 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة ، واجب العزاء إلى عشيرة الكركي بوفاة المرحوم خليل عبدالعزيز الكركي، شقيق الوزير الأسبق ورئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور خالد الكركي.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في قاعة مجمع النقابات بمنطقة المرج بمحافظة الكرك، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعشيرة الكركي وإلى عموم عشائر الغساسنة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
 
 


