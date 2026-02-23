العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الزعبي

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزعبي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
