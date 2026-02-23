الثلاثاء 2026-02-24 01:19 ص

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الزعبي

الإثنين، 23-02-2026 11:41 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الزعبي بوفاة حسين عبدالقادر  الزعبي .اضافة اعلان


ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزعبي،  سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
 


