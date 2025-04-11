العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للوزير الطراونة بالشفاء العاجل

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الوكيل الإخباري- اطمأنّ رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، على صحة الوزير الأسبق الدكتور سليمان الطراونة، إثر تعرضه لوعكة صحية ألمت به. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته للطراونة الذي يرقد على سرير الشفاء في مدينة الحسين الطبية، تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، له بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.



واطّلع العيسوي خلال الزيارة، وبحضور مدير عام الخدمات الطبية العميد الدكتور يوسف زريقات، من الكادر الطبي المشرف على الحالة الصحية للطراونة، مؤكداً حرص جلالة الملك على متابعة أوضاعه الصحية.