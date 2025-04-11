العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للوزير الطراونة بالشفاء العاجل

ونقل العيسوي، خلال زيارته للطراونة الذي يرقد على سرير الشفاء في مدينة الحسين الطبية، تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، له بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.
واطّلع العيسوي خلال الزيارة، وبحضور مدير عام الخدمات الطبية العميد الدكتور يوسف زريقات، من الكادر الطبي المشرف على الحالة الصحية للطراونة، مؤكداً حرص جلالة الملك على متابعة أوضاعه الصحية.
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