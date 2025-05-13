الثلاثاء 2025-05-13 04:08 م
 

القبض على 5 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود الشمالية بطريقة غير مشروعة

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 03:06 م

الوكيل الإخباري-   صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، فجر اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية، ضمن منطقة المسؤولية.

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وأوضح المصدر أنه تم رصد خمسة أشخاص حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تواصل أداء واجبها الوطني بكل كفاءة واقتدار، وتُسخّر جميع الإمكانات والقدرات للتصدي لمحاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن المملكة واستقرارها.

 
gnews

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