القبض على 5 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود الشمالية بطريقة غير مشروعة

وأوضح المصدر أنه تم رصد خمسة أشخاص حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تواصل أداء واجبها الوطني بكل كفاءة واقتدار، وتُسخّر جميع الإمكانات والقدرات للتصدي لمحاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن المملكة واستقرارها.
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