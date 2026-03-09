الإثنين 2026-03-09 10:24 م

الكشف عن سبب تصاعد دخان في مستشفى الملك عبدالله المؤسس

مستشفى الملك عبدالله المؤسس
 
الوكيل الإخباري-   تصاعد الدخان في مستشفى الملك عبد الله المؤسس في إربد، الاثنين، بعد تماس كهربائي في جهاز “مايكروويف” داخل غرفة غير مخصصة للمرضى.

وفي التفاصيل، قال مصدر في المستشفى، إن دخاناً شوهد يتصاعد من إحدى الغرف، مما أثار الاشتباه بوجود حريق، وعلى إثر ذلك جرى إجلاء المرضى فوراً لقسم آخر كإجراء احترازي.


وأضاف المصدر أنه بعد الكشف تبين أن السبب تماس كهربائي في جهاز “مايكروويف” داخل غرفة غير مخصصة للمرضى، مما أدى إلى تصاعد الدخان.


وأكد المصدر أن تعزيزات كبيرة من الدفاع المدني وصلت إلى الموقع على الفور، كما جرى تفعيل خطة الطوارئ في المستشفى؛ للتأكد من إجراءات السلامة العامة، وعدم وجود أي أضرار، مشيراً إلى أنه لم تُسجل أي إصابات أو أضرار مادية.

 
 


