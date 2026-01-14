الكشف عن سبب تغير نوعية المياه في الشميساني

و أكدت الوزارة أن فرقها الفنية تمكنت من تحديد موقع التسرب واتخذت الإجراءات التصويبية اللازمة لمعالجة الوضع.
وأوضحت الوزارة أن العمل جارٍ على إنهاء مشكلة تغير نوعية المياه في المنطقة، مع تأكيدها أنه سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.
وأضافت الوزارة أنه من الممكن أن تتأثر بعض مصادر المياه بسبب العكورة الناجمة عن التسرب، ما قد يؤدي إلى توقف مؤقت في بعض أدوار توزيع المياه.
