الأربعاء 2026-01-14 06:53 م

الكشف عن سبب تغير نوعية المياه في الشميساني

انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بضخ المياه في المفرق بنسبة 40 بالمئة
تعبيرية
 
الأربعاء، 14-01-2026 05:56 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة المياه، أن السبب الرئيسي لتغير نوعية المياه في منطقة الشميساني بالعاصمة عمان هو كسر في أحد خطوط المياه الرئيسية، مما أدى إلى تسرب مياه غير صالحة للشرب.

و أكدت الوزارة أن فرقها الفنية تمكنت من تحديد موقع التسرب واتخذت الإجراءات التصويبية اللازمة لمعالجة الوضع.


وأوضحت الوزارة أن العمل جارٍ على إنهاء مشكلة تغير نوعية المياه في المنطقة، مع تأكيدها أنه سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.


وأضافت الوزارة أنه من الممكن أن تتأثر بعض مصادر المياه بسبب العكورة الناجمة عن التسرب، ما قد يؤدي إلى توقف مؤقت في بعض أدوار توزيع المياه.

 
 


