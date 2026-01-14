الكشف عن سبب تغير نوعية المياه في الشميساني

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه، أن السبب الرئيسي لتغير نوعية المياه في منطقة الشميساني بالعاصمة عمان هو كسر في أحد خطوط المياه الرئيسية، مما أدى إلى تسرب مياه غير صالحة للشرب.

و أكدت الوزارة أن فرقها الفنية تمكنت من تحديد موقع التسرب واتخذت الإجراءات التصويبية اللازمة لمعالجة الوضع.



وأوضحت الوزارة أن العمل جارٍ على إنهاء مشكلة تغير نوعية المياه في المنطقة، مع تأكيدها أنه سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.