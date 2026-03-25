الأربعاء 2026-03-25 07:45 م

اللواء الحنيطي: الجاهزية القتالية تشكل أولوية قصوى

اللواء الحنيطي
اللواء الحنيطي
 
الأربعاء، 25-03-2026 07:15 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الأربعاء، كتيبة الملك فيصل الثاني/16، إحدى وحدات لواء الملك حسين بن علي، وكان في استقباله قائد اللواء.

اضافة اعلان


واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد اللواء، عن سير الامور العملياتية والتدريبية واللوجستية، والمهام الموكلة بالإضافةً إلى مستوى الجاهزية القتالية للواء ووحداته، بما يحقق أهداف وتوجهيات القيادة العامة.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن الجاهزية القتالية تشكل أولوية قصوى في ظل التحديات المتسارعة، مشدداً على ضرورة الاستمرار بتنفيذ البرامج التدريبية النوعية، لتواكب التطورات الميدانية، وتعزز القدرة على التعامل مع مختلف التهديدات بكفاءة واقتدار.


كما بين اللواء الركن الحنيطي أهمية ترسيخ مبادئ الانضباط العسكري والاحترافية، والعمل بروح الفريق الواحد، باعتبارها مرتكزات أساسية لنجاح الواجبات العملياتية وتسهم في تعزيز قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مهامها بكفاءة عالية وفي مختلف الظروف.

 
 


أحدث الأخبار

علم إيران

عربي ودولي إيران: نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب

ميناء العقبة يعمل بشكل اعتيادي رغم التوترات الإقليمية

أخبار محلية "موانئ العقبة": توقع وصول باخرة متجهة للعراق الجمعة

اللواء الحنيطي

أخبار محلية اللواء الحنيطي: الجاهزية القتالية تشكل أولوية قصوى

هيئة الخدمة والإدارة العامة

أخبار محلية "الخدمة والإدارة العامة": تأجيل امتحان الكفايات لوظيفة عامل سكك

يبقى الأردن، الجمعة، تحت تأثير المنخفض الجوي، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، قد تكون في المناطق الشمالية غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وهطل البرد، و

أخبار محلية جامعات تقرر تحويل الدوام عن بعد الخميس - اسماء " تحديث "

مجلس حقوق الانسان الأممي

أخبار محلية مجلس حقوق الإنسان يدين الاعتداءات على الأردن ودول الخليج

الأمن العام

أخبار محلية وفاة ثلاثة أطفال اثر حادث غرق في إربد

العيسوي يعزي عشيرة أبو دلبوح وآل بدر

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرة أبو دلبوح وآل بدر



 






الأكثر مشاهدة