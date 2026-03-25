اللواء الحنيطي: الجاهزية القتالية تشكل أولوية قصوى

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد اللواء، عن سير الامور العملياتية والتدريبية واللوجستية، والمهام الموكلة بالإضافةً إلى مستوى الجاهزية القتالية للواء ووحداته، بما يحقق أهداف وتوجهيات القيادة العامة.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن الجاهزية القتالية تشكل أولوية قصوى في ظل التحديات المتسارعة، مشدداً على ضرورة الاستمرار بتنفيذ البرامج التدريبية النوعية، لتواكب التطورات الميدانية، وتعزز القدرة على التعامل مع مختلف التهديدات بكفاءة واقتدار.
كما بين اللواء الركن الحنيطي أهمية ترسيخ مبادئ الانضباط العسكري والاحترافية، والعمل بروح الفريق الواحد، باعتبارها مرتكزات أساسية لنجاح الواجبات العملياتية وتسهم في تعزيز قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مهامها بكفاءة عالية وفي مختلف الظروف.
أخبار متعلقة
-
"موانئ العقبة": توقع وصول باخرة متجهة للعراق الجمعة
-
"الخدمة والإدارة العامة": تأجيل امتحان الكفايات لوظيفة عامل سكك
-
جامعات تقرر تحويل الدوام عن بعد الخميس - اسماء " تحديث "
-
مجلس حقوق الإنسان يدين الاعتداءات على الأردن ودول الخليج
-
وفاة ثلاثة أطفال اثر حادث غرق في إربد
-
العيسوي يعزي عشيرة أبو دلبوح وآل بدر
-
الامن العام : سقوط بقايا جسم متفجر على الطريق الصحراوي
-
بلدية معان الكبرى ترفع الجاهزية القصوى وتفعل خطة طوارئ شاملة