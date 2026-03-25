اللواء الحنيطي: الجاهزية القتالية تشكل أولوية قصوى

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الأربعاء، كتيبة الملك فيصل الثاني/16، إحدى وحدات لواء الملك حسين بن علي، وكان في استقباله قائد اللواء.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد اللواء، عن سير الامور العملياتية والتدريبية واللوجستية، والمهام الموكلة بالإضافةً إلى مستوى الجاهزية القتالية للواء ووحداته، بما يحقق أهداف وتوجهيات القيادة العامة.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن الجاهزية القتالية تشكل أولوية قصوى في ظل التحديات المتسارعة، مشدداً على ضرورة الاستمرار بتنفيذ البرامج التدريبية النوعية، لتواكب التطورات الميدانية، وتعزز القدرة على التعامل مع مختلف التهديدات بكفاءة واقتدار.