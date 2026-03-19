اللواء الركن الحنيطي يستقبل المستشار الخاص لشؤون الدفاع البريطاني في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، المستشار الخاص لشؤون الدفاع البريطاني في الشرق الأوسط الفريق إدوارد ألغرين والوفد المرافق. 

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، التطورات الإقليمية والدولية التي تمر بها المنطقة، وسبل تطوير علاقات التعاون العسكري المشترك في مختلف المجالات، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين الصديقين.


من جانبه، أعرب الفريق ألغرين عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم، مؤكداً حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون العسكري المشترك.


حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي البريطاني في عمّان.

 
 


أحدث الأخبار

أخبار محلية مديرية الأمن العام تحذّر من السيول مجدداً

أخبار الشركات زين كاش تنفّذ سلسلة مُبادرات خيرية خلال الشهر الفضيل

أخبار محلية الملك والعاهل البحريني يتبادلان التهاني هاتفيا بمناسبة عيد الفطر

الطقس الأرصاد: الأمطار الأخيرة ترفع الموسم المطري في المملكة وتنعش آمال المزارعين ومربي الماشية

أخبار محلية العثور على جثة طفل من جنسية عربية سقط داخل مجرى سيل في المفرق

أخبار محلية الملك يهنئ الرئيس التونسي بعيد استقلال بلاده

عربي ودولي طهران تنفي تعيين حسين دهقان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي

شؤون برلمانية القاضي يقدم واجب العزاء بشهداء الأمن العام



 






