اللواء الركن الحنيطي يستقبل المستشار الخاص لشؤون الدفاع البريطاني في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، المستشار الخاص لشؤون الدفاع البريطاني في الشرق الأوسط الفريق إدوارد ألغرين والوفد المرافق.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، التطورات الإقليمية والدولية التي تمر بها المنطقة، وسبل تطوير علاقات التعاون العسكري المشترك في مختلف المجالات، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين الصديقين.



من جانبه، أعرب الفريق ألغرين عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم، مؤكداً حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون العسكري المشترك.