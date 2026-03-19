اللواء الركن الحنيطي يستقبل المستشار الخاص لشؤون الدفاع البريطاني في الشرق الأوسط

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، التطورات الإقليمية والدولية التي تمر بها المنطقة، وسبل تطوير علاقات التعاون العسكري المشترك في مختلف المجالات، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين الصديقين.
من جانبه، أعرب الفريق ألغرين عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم، مؤكداً حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون العسكري المشترك.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي البريطاني في عمّان.
-
أخبار متعلقة
-
مديرية الأمن العام تحذّر من السيول مجدداً
-
الملك والعاهل البحريني يتبادلان التهاني هاتفيا بمناسبة عيد الفطر
-
العثور على جثة طفل من جنسية عربية سقط داخل مجرى سيل في المفرق
-
الملك يهنئ الرئيس التونسي بعيد استقلال بلاده
-
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الهند
-
تحذير رسمي من فيضان سد الملك طلال خلال ساعات
-
بلدية جرش تجري أعمال تصريف لمياه الأمطار
-
إعدام مرتقب لقاتل الشهداء الثلاثة من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات