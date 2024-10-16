اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.