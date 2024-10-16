اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين وضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
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