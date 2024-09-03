المؤبد لمتهمين بتهريب مخدرات باستخدام "الدرون"

وكان المتهم الأول والمتهمين الثالث والرابع قد توجهوا إلى الحدود الأردنية السعودية بقصد تهريب 300 مشد من حبوب الكبتاجون المخدرة إلى الأراضي السعودية، وبعد أن تمكن المتهم الأول من اجتياز الحدود والدخول إلى الأراضي السعودية، قرر العودة إلى الأراضي الأردنية ، وتسليم كمية حبوب الكبتاجون التي كانت بحوزته للمتهم الثالث والرابع (شقيقه).
وكان المتهم خلال عام 2022 اتفق مع شخص سوري يرتبط معه بتجارة المخدرات، على إرسال طائرة درون محملة بكمية من المخدرات، على أن يتم إنزالها في أحد المناطق بالأراضي الأردني، وبالفعل فقد تم تجهيز طائرة درون محملة بكمية من المخدرات، لكن تمكنت قوات حرس الحدود من إسقاط الطائرة.
وحسب قرار محكمة التمييز الذي أيد قرار محكمة أمن الدولة، فإن المتهم الأول عاود واتفق مع الشخص ذاته على إرسال كميات من المخدرات برا، وبالفعل حضر 6 مهربين من الجنسية السورية وكانوا يحملون "شوالات" من المخدرات، حيث تمكن المتهم وشقيقه الرابع من استلامها وتخزينها في الأراضي الأردنية، ونظرا لورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات تمت مداهمة منزل المتهم الأول والقبض عليه وضبط بحوزته هاتف آيفون، كما جرى القبض على باقي المتهمين.
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