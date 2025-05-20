"المتقاعدين العسكريين" تنظم دورة توعوية لمكافحة المخدرات في إربد

الوكيل الإخباري- نظمت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اليوم الثلاثاء، دورة توعوية بالتعاون مع مديرية الأمن العام - إدارة مكافحة المخدرات، في نادي الضباط المتقاعدين العسكريين بمحافظة إربد.

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وحضر الدورة رئيس شعبة إقليم الشمال العقيد المتقاعد هشام القاضي، مندوبا عن المؤسسة، ورئيسة قسم شؤون المرأة في المؤسسة، المقدم المتقاعد عطاف الشوبكي.



وتأتي الدورة استكمالا لجهود المؤسسة في رفع مستوى الوعي الوطني والمجتمعي، حيث استهدفت نخبة من المتقاعدات العسكريات وزوجات المتقاعدين وأبنائهم، في إطار التشاركية مع الجهات الأمنية لمواجهة آفة المخدرات والحد من انتشارها.