"المتقاعدين العسكريين" تنظم دورة توعوية لمكافحة المخدرات في إربد

وحضر الدورة رئيس شعبة إقليم الشمال العقيد المتقاعد هشام القاضي، مندوبا عن المؤسسة، ورئيسة قسم شؤون المرأة في المؤسسة، المقدم المتقاعد عطاف الشوبكي.
وتأتي الدورة استكمالا لجهود المؤسسة في رفع مستوى الوعي الوطني والمجتمعي، حيث استهدفت نخبة من المتقاعدات العسكريات وزوجات المتقاعدين وأبنائهم، في إطار التشاركية مع الجهات الأمنية لمواجهة آفة المخدرات والحد من انتشارها.
وتضمنت الدورة عرضا توعويا شاملا حول التأثيرات السلبية للمخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع، إضافة إلى شرح الأساليب التي يتبعها المروجون لاستدراج الفئات الشابة، مع التركيز على المؤشرات المبكرة للتعاطي، وطرق التعامل الأسري مع الحالات المشتبه بها.
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