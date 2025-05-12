المجلس التمريضي: مهنة التمريض صمام أمان للمنظومة الصحية

الوكيل الإخباري- أكد المجلس التمريضي الأردني، ضرورة الاستثمار في الاختصاص في التمريض وهو صمام أمان للمنظومة الصحية، إذ أن رعاية الممرضين تعد قوة للنهوض بالقطاع الصحي وأمانا للمستقبل.



وأشار المجلس في بيان اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي يصادف في 12 من أيار من كل عام، الى إن المؤسسات الصحية في مختلف أنحاء العالم تحتفل باليوم العالمي للتمريض تقديرا وعرفانا لدور الكوادر التمريضية في خدمة الإنسانية، حيث يُعتبر التمريض العمود الفقري الذي يقوم عليه النظام الصحي في كل مؤسسة صحية.

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