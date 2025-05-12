الإثنين 2025-05-12 02:49 م
 

المجلس التمريضي: مهنة التمريض صمام أمان للمنظومة الصحية

المجلس التمريضي الأردني
المجلس التمريضي الأردني
 
الإثنين، 12-05-2025 12:41 م

الوكيل الإخباري-   أكد المجلس التمريضي الأردني، ضرورة الاستثمار في الاختصاص في التمريض وهو صمام أمان للمنظومة الصحية، إذ أن رعاية الممرضين تعد قوة للنهوض بالقطاع الصحي وأمانا للمستقبل.

وأشار المجلس في بيان اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي يصادف في 12 من أيار من كل عام، الى إن المؤسسات الصحية في مختلف أنحاء العالم تحتفل باليوم العالمي للتمريض تقديرا وعرفانا لدور الكوادر التمريضية في خدمة الإنسانية، حيث يُعتبر التمريض العمود الفقري الذي يقوم عليه النظام الصحي في كل مؤسسة صحية.

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وقال امين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، إن اليوم العالمي للتمريض لعام 2025 يأتي تحت شعار عميق يحمل رؤية واضحة: "ممرضونا. مستقبلنا. رعاية الممرضين تعزز الاقتصادات"، مبينا أن هذا الشعار يلخص ببلاغة فلسفة التمريض الحديثة، حيث يُنظر إلى الممرض ليس فقط كمقدم رعاية صحية، بل كعنصر فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعصب أساسي لصحة مستدامة ومجتمع مزدهر.

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة اثبتت أن الاستثمار في التمريض ليس خيارا بل ضرورة وطنية وعالمية، فالممرض المؤهل والمختص يُعد صمام أمان للمنظومة الصحية، ودرعا واقيا ضد التحديات الصحية المستجدة، وعنصرا رئيسا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل دول العالم.

 
gnews

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