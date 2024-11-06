المستقلة للانتخاب تستعرض تقارير ونتائج منصة رصد المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي

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الوكيل الإخباري- استعرضت الهيئة المستقلة للانتخاب الأربعاء أهم التقارير ونتائج المنصة الخاصة برصد المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بحضور المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، والسفير الاسباني في عمان ( مغويل غونزاس) ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( رندة أبو الحسن) ورئيس ائتلاف الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور( أحمد اللوزي). اضافة اعلان





وأكد المعايطة على أهمية التعاون مع الوكالة الاسبانية والائتلاف الأردني للأشخاص ذوي الإعاقة وبرنامج الأمم المتحدة كشركاء للهيئة المستقلة للانتخاب، مما كان له الأثر الأكبر في دعم المشاريع والبرامج التي تعزز من مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص.



وبين المعايطة أن الهيئة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع التي تساهم في تعزيز مسيرة الإصلاح وتجويد العملية الانتخابية، وان منصة رصد المواقع الالكترونية أحد هذه المشاريع، والتي ساعدت الهيئة في مراقبة الأنشطة الرقمية ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، بالإضافة الى رصد الخطاب العدائي في الانتخابات والعنف الانتخابي ضد المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة.



بدوره أكد السفير الاسباني ( غونزاس) على عمق العلاقة الاسبانية الأردنية وأهمية التعاون المشترك بينهما لا سيما في مجال تعزيز مسيرة الأردن الديمقراطية، وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعمل على مساعدتهم للوصول الى حقوقهم المشروعة وأن لا تكون طبيعة الاعاقة سببا في حرمانهم من حقوقهم المدنية.



بدوره ثمن اللوزي، الدور الذي قامت به الهيئة المستقلة للانتخاب في الانتخابات السابقة، من تسهيل للإجراءات وتخصيص مراكز اقتراع خاصة بالاشخاص ذوي الإعاقة، حيث تمكنوا من خلالها من ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات بسهولة ويسر.



كما قام الفريق الفني في الهيئة المستقلة للانتخاب بعرض تقديمي لأهم الإنجازات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال ورش العمل التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما فيها شرح القوانين الناظمة للانتخابات، وفيديوهات مترجمة الى لغة الإشارة، بالإضافة الى أهمية المنصة ودورها في تحليل التوجهات السياسية ودعم الجهات المعنية باتخاذ القرار، ونسب مشاركة المرأة والشباب واعداد الناخبين، ونسبة الاقتراع وعدد المرشحين في الدائرة العامة والدوائر المحلية، ومشاركة الأحزاب السياسية وعدد المنتسبين، وعدد الاتصالات عبر تقنية الاتصال المرئي.



