المعايطة: سنعمل على تطوير الإجراءات الناظمة لاعتماد الصحفيين

جاء ذلك خلال لقاءه عددا من ممثلين عن وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بحضور عضو مجلس المفوضين جهاد المومني، ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الهيئة المستقلة للانتخاب، بهدف تقييم تجربة انتخابات مجلس النواب العشرين، والبناء عليها وتحديد الدروس المستفادة من منها.
وأضاف المعايطة، أن هذا اللقاء يؤكد حرص الهيئة على الانفتاح والتواصل مع جميع الشركاء، كما أكد على ضرورة الاستفادة من التغذية الراجعة والملاحظات فيما يتعلق بالتعليمات التنفيذية والتي تم تنفيذها في الانتخابات الماضية والخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين المؤسسات الإعلامية المرئية والمقروءة المحلية والدولية.
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