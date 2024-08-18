المعايطة يلتقي رؤساء لجان الانتخاب

الوكيل الإخباري- التقى المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، رؤساء لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية المحلية، بهدف الاطمئنان على سير إجراءات العملية الانتخابية في الميدان، والاستماع الى التحديات التي تواجه هذه اللجان والعمل على تجاوزها، وتسهيل إجراءات الاتصال والتواصل مع الهيئة، بما يخدم العملية الانتخابية ويساهم في نجاحها بمراحلها المختلفة، وذلك في ضوء الاستعدادات لإجراء انتخابات مجلس النواب 2024، والمقرر إجراؤها في العاشر من شهر ايلول المقبل.



وقال المعايطة خلال اللقاء: أن الهيئة تقوم بتطبيق القانون على جميع المرشحين والقوائم المترشحة بهدف تحقيق العدالة والمساواة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، كما ودعا الى محاربة الرشوة الانتخابية والحزبية وأنها لن تتهاون في تطبيق القانون، وستقوم بملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية وتحويلهم الى القضاء، كما ثمن جهود رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب والدور الذي يقومون به الميدان من تنسيق واعداد وتنفيذ، داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتعاون لإنجاح العملية الانتخابية في كافة مراحلها،