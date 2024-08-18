المعايطة يلتقي رؤساء لجان الانتخاب

وقال المعايطة خلال اللقاء: أن الهيئة تقوم بتطبيق القانون على جميع المرشحين والقوائم المترشحة بهدف تحقيق العدالة والمساواة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، كما ودعا الى محاربة الرشوة الانتخابية والحزبية وأنها لن تتهاون في تطبيق القانون، وستقوم بملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية وتحويلهم الى القضاء، كما ثمن جهود رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب والدور الذي يقومون به الميدان من تنسيق واعداد وتنفيذ، داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتعاون لإنجاح العملية الانتخابية في كافة مراحلها،
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