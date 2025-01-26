"المعونة الوطنية" و"البنك الدولي" يبحثان مجالات التعاون

الوكيل الإخباري- استعرضت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، خلال لقائها اليوم الأحد، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون، برامج المساعدات الاجتماعية التي ينفذها الصندوق.

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وقدمت شنيكات خلال اللقاء، شرحا مفصلا عن الخدمات التي يقدمها الصندوق في مجال تقديم الدعم والمساعدة للأسر الفقيرة والمحتاجة وفي مقدمتها برنامج الدعم النقدي الموحد، مبينة دور هذه البرامج في إيجاد مستوى معيشي تستند عليه الأسر الفقيرة في توفير متطلبات معيشتها.



وأكدت، أهمية الدور الفني والتقني الذي يقدمه البنك الدولي في تطور مسيرة العمل، موضحة أن للبنية الحاسوبية التي وفرها الصندوق بالتعاون والشراكة مع البنك الدولي والمنظمات الدولية الشريكة دور في تنفيذ هذه البرامج وفق أفضل المعايير الدولية في مجال الحماية الاجتماعية.