الملكة رانيا تدين "الفوضى العالمية"

جاء ذلك خلال كلمة لجلالتها اليوم السبت، في الدورة الخمسين من منتدى أمبروسيتي في سيرنوبيو بإيطاليا، بحضور عدد من صناع القرار ورجال الفكر والسياسة والإعلام من إيطاليا والعالم.
وقالت جلالتها "تستحق شعوب العالم نظاماً عالمياً يمكنها الوثوق فيه – خالٍ من التعصب والثغرات الأخلاقية والبقع العمياء".
وأضافت خلال المنتدى الذي تنظمه مؤسسة "أمبروسيتي" الفكرية الرائدة في إيطاليا، أن الغالبية "ينظرون إلى حرب إسرائيل على غزة، فيرون ازدواجية صارخة للمعايير... أو الأسوأ من ذلك: تخلٍ واضح عن أي معايير بالمُطلق".
وأشارت جلالتها إلى أن جميع سكان غزة تقريباً يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويتضور الأطفال الفلسطينيون جوعاً حيث تُعيق إسرائيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية.
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