الملك والرئيس السوري يبحثان هاتفيًا الأوضاع الإقليمية الخطيرة

وجدد جلالة الملك إدانته لاستهداف المملكة وعدد من دول المنطقة، لافتًا إلى أن حماية المواطنين وصون أمن الأردن وسيادته أولوية.
وجرى خلال الاتصال التأكيد على ضرورة التهدئة والاحتكام للحوار لتجنب تفاقم الأزمة الراهنة.
كما تم بحث التطورات في الضفة الغربية، إذ تم التأكيد على ضرورة خفض التصعيد وحماية حرية المصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصة في شهر رمضان المبارك.
