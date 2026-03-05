الخميس 2026-03-05 08:12 م

الملك والرئيس السوري يبحثان هاتفيًا الأوضاع الإقليمية الخطيرة

ل
أرشيفية
 
الخميس، 05-03-2026 07:22 م

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس السوري أحمد الشرع مجمل الأوضاع الإقليمية الخطيرة، خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس.

اضافة اعلان


وجدد جلالة الملك إدانته لاستهداف المملكة وعدد من دول المنطقة، لافتًا إلى أن حماية المواطنين وصون أمن الأردن وسيادته أولوية.


وجرى خلال الاتصال التأكيد على ضرورة التهدئة والاحتكام للحوار لتجنب تفاقم الأزمة الراهنة.


كما تم بحث التطورات في الضفة الغربية، إذ تم التأكيد على ضرورة خفض التصعيد وحماية حرية المصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصة في شهر رمضان المبارك.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي عاجل ترامب يكشف موقفه من اختيار مجتبى خامنئي زعيما لإيران

و

أسواق ومال سعر الغاز الطبيعي في أوروبا يستأنف الصعود

ل

أخبار محلية الملك والرئيس السوري يبحثان هاتفيًا الأوضاع الإقليمية الخطيرة

ز

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

غ

اقتصاد محلي بورصة عمان تتجاوز ظروف المنطقة وتحقق أداء إيجابيا في تداولات الأسبوع

ت

أخبار محلية الملك: الاعتداءات الإيرانية على المملكة وعدد من دول المنطقة انتهاك لسيادة الدول

ت

أخبار محلية ماذا قال الحنيطي لكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية؟

و

أخبار الشركات بنك الإسكان ينظم إفطاراً في متحف الأطفال ضمن نشاطات برنامج "إمكان الإسكان"



 






الأكثر مشاهدة