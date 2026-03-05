الملك والرئيس السوري يبحثان هاتفيًا الأوضاع الإقليمية الخطيرة

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس السوري أحمد الشرع مجمل الأوضاع الإقليمية الخطيرة، خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس.

وجدد جلالة الملك إدانته لاستهداف المملكة وعدد من دول المنطقة، لافتًا إلى أن حماية المواطنين وصون أمن الأردن وسيادته أولوية.



وجرى خلال الاتصال التأكيد على ضرورة التهدئة والاحتكام للحوار لتجنب تفاقم الأزمة الراهنة.