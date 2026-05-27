الأربعاء 2026-05-27 01:05 م

الملك وولي العهد يؤديان صلاة عيد الأضحى في العقبة

جانب من أداء الصلاة
 
الأربعاء، 27-05-2026 10:01 ص
الوكيل الإخباري- أدى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عمر بن الخطاب في العقبة. اضافة اعلان
 
 


