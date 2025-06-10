الثلاثاء 2025-06-10 04:31 م
 

الملك يؤكد اعتزازه الكبير بنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

الملك يؤكد اعتزازه الكبير بنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجاهزيتهم لحماية الوطن
الملك يؤكد اعتزازه الكبير بنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجاهزيتهم لحماية الوطن
 
الثلاثاء، 10-06-2025 04:11 م
الوكيل الإخباري-   بمناسبة عيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش، رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاحتفال الوطني الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في صرح الشهيد.اضافة اعلان


وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتزازه الكبير بنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وجاهزيتهم لحماية الوطن وصون منجزاته .
 
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