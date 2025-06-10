الملك يؤكد اعتزازه الكبير بنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

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الوكيل الإخباري- بمناسبة عيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش، رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاحتفال الوطني الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في صرح الشهيد. اضافة اعلان





وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتزازه الكبير بنشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وجاهزيتهم لحماية الوطن وصون منجزاته .