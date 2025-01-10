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الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
الجمعة، 10-01-2025 01:04 م

الوكيل الإخباري- أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، هنأه خلاله بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية الشقيقة.

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وأعرب جلالته، خلال الاتصال، عن تمنياته للرئيس عون بالتوفيق في خدمة لبنان الشقيق وشعبه العزيز، مؤكدا حرص الأردن على تعزيز العلاقات الأخوية وتوسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.


وأعاد جلالته التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره، وتحقيق الازدهار لشعبه.

 
gnews

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