الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره

الوكيل الإخباري- أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، هنأه خلاله بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية الشقيقة.

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وأعرب جلالته، خلال الاتصال، عن تمنياته للرئيس عون بالتوفيق في خدمة لبنان الشقيق وشعبه العزيز، مؤكدا حرص الأردن على تعزيز العلاقات الأخوية وتوسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.