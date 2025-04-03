الملك يبحث مع الرئيس البلغاري العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

وأكد جلالة الملك في بداية اللقاء الموسع، الذي عقد بالقصر الرئاسي، أهمية استضافة بلغاريا لمبادرة "اجتماعات العقبة" بالشراكة مع الأردن، في ظل التحديات التي يشهدها العالم.
وأشاد جلالته، بحضور سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، بدور بلغاريا في تعزيز الاستقرار بالمنطقة من خلال عضويتها في الناتو والاتحاد الأوروبي.
ولفت جلالة الملك إلى تلاقي وجهات النظر بين البلدين حول التحديات المشتركة، وأهمية تعزيز التعاون والتفاهم.
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