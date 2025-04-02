الأربعاء 2025-04-02 12:14 م
 

الملك يشارك اليوم في القمة العالمية الثالثة للإعاقة في ألمانيا

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الأربعاء، 02-04-2025 09:33 ص
الوكيل الإخباري-   يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، في القمة العالمية الثالثة للإعاقة (GDS 2025)، التي تعقد بتنظيم مشترك من الحكومتين الأردنية والألمانية والتحالف الدولي للإعاقة وتستمر ليومين.اضافة اعلان


وتهدف القمة العالمية للإعاقة إلى حشد الجهود العالمية من أجل دمج الأفراد ذوي الإعاقة في جميع إنحاء العالم، بحسب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تعد آلية لتوحيد الأطراف المعنية رفيعة المستوى المختلفة، بما في ذلك الحكومات، والمنظمات المعنية بالأفراد ذوي الإعاقة، والوكالات المتعددة الأطراف، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل مناقشة التقدم والتحديات في هذا المجال.
 
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