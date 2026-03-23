الثلاثاء 2026-03-24 12:13 ص

الملك يعزي أمير دولة قطر

جلالة الملك عبدالله الثاني
الإثنين، 23-03-2026 10:25 م

الوكيل الإخباري-   بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، باستشهاد عدد من منتسبي القوات المسلحة القطرية إثر سقوط طائرة مروحية أثناء أداء الواجب.

وأعرب جلالته، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم سمو الشيخ وأسرهم والشعب القطري الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

 
 


gnews

غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود

عربي ودولي روسيا: إجلاء العاملين الروس من محطة بوشهر النووية على دفعات

وفاة أردني إثر حادث سير في السعودية

أخبار محلية وفاة أردني إثر حادث سير في السعودية

وزارة الزراعة

أخبار محلية وزارة الزراعة: الأمطار الأخيرة تبشر بموسم زراعي واعد وتعزز الغطاء النباتي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: أي اتفاق مع إيران سيحافظ على "مصالحنا الحيوية"

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعزي الرئيس التركي

تحطم طائرة عسكرية كولومبية على متنها 80 جنديا

عربي ودولي تحطم طائرة عسكرية كولومبية على متنها 80 جنديا



 






