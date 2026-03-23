الملك يعزي أمير دولة قطر

الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، باستشهاد عدد من منتسبي القوات المسلحة القطرية إثر سقوط طائرة مروحية أثناء أداء الواجب.

اضافة اعلان