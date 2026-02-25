الأربعاء 2026-02-25 03:15 م

الملك يهنئ أمير دولة الكويت بالعيد الوطني لبلاده
الأربعاء، 25-02-2026 02:27 م
الوكيل الإخباري-   بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.اضافة اعلان


وعبر جلالته باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.
 
 


