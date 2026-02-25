الملك يهنئ أمير دولة الكويت بالعيد الوطني لبلاده

وعبر جلالته باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.
