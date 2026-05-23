السبت 2026-05-23 07:58 م

المناطق التنموية: 3 دنانير تذكرة دخول شاطئ عمّان السياحي

المناطق التنموية: 3 دنانير تذكرة دخول شاطئ عمّان السياحي
المناطق التنموية: 3 دنانير تذكرة دخول شاطئ عمّان السياحي
 
السبت، 23-05-2026 06:43 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية صخر العجلوني، إن سعر تذكرة دخول شاطئ عمّان السياحي للأردنيين يبلغ 3 دنانير، فيما يُسمح بدخول الأطفال ومن تزيد أعمارهم عن 65 عاما مجانا.

اضافة اعلان


وأضاف العجلوني أن البحر الميت كنز وطني وعالمي، ونعمل على إعادة وضعه على الخارطة السياحية العالمية.


وأشار إلى أن مشروع "كورنيش البحر الميت" يُعد جزءا من عدة مشاريع متكاملة تهدف إلى تعزيز الهوية البصرية الجديدة للبحر الميت، وجعله بيئة جاذبة للاستثمار والسياحة الداخلية والخارجية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو يتحدث عن "فرصة" لقبول إيران ابرام اتفاق مع الولايات المتحدة السبت

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

أخبار الشركات شركة البوتاس العربية تنعى رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام الأسبق المهندس عيسى أيوب

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية سلطة العقبة: مؤشرات سياحية إيجابية وتوقعات بارتفاع نسب إشغال الفنادق

وزارة الاستثمار تطرح مشروع تخفيض الفاقد المائي في مناطق بعمان

أخبار محلية وزير الاستثمار: 92 مشروعا باستثمارات بلغت 106 ملايين خلال الربع الأول

المناطق التنموية: 3 دنانير تذكرة دخول شاطئ عمّان السياحي

أخبار محلية المناطق التنموية: 3 دنانير تذكرة دخول شاطئ عمّان السياحي

حزب الله

عربي ودولي حزب الله: تلقينا رسالة من عراقجي تؤكد عدم توقف دعم طهران

الأمن العام يوضح تفاصيل اعتداء على حدث في إربد

أخبار محلية الأمن العام يوضّح تفاصيل حادثة الاعتداء على أب وأبنائه في إربد

الخلايلة: استكمال تجهيز مخيمات عرفات وبدء تفويج الحجاج مساء الاثنين بعد غروب الشمس

أخبار محلية الخلايلة: استكمال تجهيز مخيمات عرفات وبدء تفويج الحجاج مساء الاثنين بعد غروب الشمس



 
 






الأكثر مشاهدة

 