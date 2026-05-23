المناطق التنموية: 3 دنانير تذكرة دخول شاطئ عمّان السياحي

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية صخر العجلوني، إن سعر تذكرة دخول شاطئ عمّان السياحي للأردنيين يبلغ 3 دنانير، فيما يُسمح بدخول الأطفال ومن تزيد أعمارهم عن 65 عاما مجانا.

وأضاف العجلوني أن البحر الميت كنز وطني وعالمي، ونعمل على إعادة وضعه على الخارطة السياحية العالمية.