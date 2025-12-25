المنتخب الوطني لكرة اليد يعسكر في مصر

الوكيل الإخباري- أعلن اتحاد كرة اليد اليوم، عن إقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني في مصر، خلال الفترة من 30 الحالي وحتى 5 الشهر المقبل.

ويأتي هذا المعسكر التدريبي في اطار التحضيرات للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تقام في الكويت الشهر المقبل.