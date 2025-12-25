الخميس 2025-12-25 08:40 م

المنتخب الوطني لكرة اليد يعسكر في مصر

ت
أرشيفية
الخميس، 25-12-2025 07:36 م

الوكيل الإخباري-  أعلن اتحاد كرة اليد اليوم، عن إقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني في مصر، خلال الفترة من 30 الحالي وحتى 5 الشهر المقبل.

اضافة اعلان


ويأتي هذا المعسكر التدريبي في اطار التحضيرات للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تقام في الكويت الشهر المقبل.


ويسعى المنتخب الوطني لكرة اليد خلال المعسكر، لخوض مباريات ودية، لرفع درجة الجاهزية الفنية والبدنية استعدادًا لمشاركة إيجابية في البطولة الآسيوية التي يشارك فيها منتخبات متميزة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

طب وصحة عالم فيروسات: سلالة الإنفلونزا K موسمية ولا تهدد بظهور جائحة

ل

عربي ودولي الموساد الإسرائيلي ينفي تصريحات ليبرمان حول تشكيل فريق اتصالات مع قطر

ب

أخبار محلية نقيب المحامين: رفع رسوم التأمين الصحي بسبب لائحة أجور الأطباء

روسيا تؤجل هدف إنتاج 100 مليون طن غاز مسال بسبب العقوبات

أسواق ومال روسيا تؤجل هدف إنتاج 100 مليون طن غاز مسال بسبب العقوبات

البنك المركزي المصري يعود إلى سياسة خفض الفائدة

أسواق ومال البنك المركزي المصري يعود إلى سياسة خفض الفائدة

ت

أخبار محلية المنتخب الوطني لكرة اليد يعسكر في مصر

أمين عام وزارة الأوقاف يتفقد عددًا من مساجد الطفيلة

أخبار محلية أمين عام وزارة الأوقاف يتفقد عددًا من مساجد الطفيلة

ت

أخبار محلية المرحلة الذهبية لدوري المحترفات تنطلق غدًا



 






الأكثر مشاهدة