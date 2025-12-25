المنتخب الوطني لكرة اليد يعسكر في مصر

ويأتي هذا المعسكر التدريبي في اطار التحضيرات للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تقام في الكويت الشهر المقبل.
ويسعى المنتخب الوطني لكرة اليد خلال المعسكر، لخوض مباريات ودية، لرفع درجة الجاهزية الفنية والبدنية استعدادًا لمشاركة إيجابية في البطولة الآسيوية التي يشارك فيها منتخبات متميزة.
