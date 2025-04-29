المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل على واجهتها الحدودية

الوكيل الإخباري- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت الثلاثاء، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولتي تسلل منفصلتين على واجهتها الحدودية.

اضافة اعلان



وأوضح المصدر أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت محاولة تسلل شخص عبر إحدى الواجهات الحدودية، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك والقبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة.



وفي سياق متصل، أحبطت المنطقة، محاولة تسلل قاربين قادمين من الأراضي السورية حاولا العبور بطريقة غير مشروعة عبر سد الوحدة، وتم ضبط أحدهما والقبض على شخص كان بداخله، فيما تراجع القارب الآخر باتجاه العمق السوري.