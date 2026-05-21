المواصفات والمقاييس تطلق خطة رقابية شاملة استعدادًا لعيد الأضحى

الوكيل الإخباري- بدأت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية تنفيذ خطتها الرقابية الشاملة والمكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، عبر منظومة جولات ميدانية وحملات تفتيشية تغطي محافظات وألوية المملكة كافة، بهدف ضمان سلامة وجودة السلع وحماية حقوق المستهلكين خلال موسم العيد.





وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم، إن كوادرها الرقابية بدأت بتنفيذ الخطة عبر مسارات متوازية تستهدف القطاعات كافة والمنتجات الأكثر طلبًا، لافتة إلى أن الرقابة ستستمر طيلة أيام عطلة العيد، بما في ذلك استمرار الرقابة على السلع والبضائع المستوردة عبر المراكز الجمركية والمعابر الحدودية.



وأوضح البيان أن الجولات الاستباقية ركزت بشكل مكثف على محال بيع ألعاب الأطفال والملابس والأحذية ومستحضرات التجميل، للتحقق من مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية والتشريعات ذات الصلة.



وفي محور المترولوجيا (علم القياس)، باشرت الفرق المختصة حملة واسعة للتحقق من دقة موازين الأضاحي في المواقع المعتمدة، لضمان صحة ودقة الموازين وحماية حقوق البائع والمشتري على حد سواء. كما تشمل الحملة التحقق من موازين محال بيع اللحوم، والخضروات، والحلويات، والمخابز، بالإضافة إلى فحص العبوات المعبأة مسبقًا للتحقق من مطابقة الأوزان الحقيقية لما هو مدوّن على بطاقة البيان.



أما على صعيد الخدمات اللوجستية، فأكدت المؤسسة أن مفتشيها سيتواجدون ميدانيًا للتحقق من مضخات الوقود في المحطات، وصهاريج التوزيع، ووكالات الغاز المسال، لمنع أي تلاعب أو خلل في أدوات القياس خلال فترة العيد.



ودعت المؤسسة أصحاب مواقع بيع الأضاحي والمحلات التجارية إلى التأكد من معايرة موازينهم مسبقًا وتفادي أي مخالفات ناتجة عن عدم دقة القراءة، كما شددت على أن المواطن هو الشريك الأول في العملية الرقابية، مؤكدة استمرار استقبال الشكاوى والبلاغات طيلة أيام العيد والتعامل معها فورًا عبر الهاتف والواتساب الموحد (065301243)، أو من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة وصفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.







