المياه تطلق نتائج دراسة لتقييم استدامة "حوض الديسي"

وجاءت الورشة بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتنفيذ مؤسسة BRGM، وبالتعاون مع وزارة المياه والري وسلطة المياه، وبحضور خبراء وممثلين عن قطاع المياه والجهات الداعمة.
وأشار المحاميد إلى أن مشروع الناقل الوطني يعد مشروعا استراتيجيا لتحلية نحو 300 مليون متر مكعب سنويا من المياه، بما يلبي احتياجات المملكة المائية، ويسهم في تحقيق الأمن المائي، وتعزيز الاعتماد على الذات، وسد الفجوة المائية، وضمان مصدر مياه مستدام ومستقل.
وأوضح أن المشروع يدمج بين البحث التطبيقي والنمذجة العددية وبناء القدرات لإدارة حوض الديسي، باعتباره أحد أكبر أنظمة المياه الجوفية غير المتجددة والعابرة للحدود في المنطقة، ومصدرا استراتيجيا للمملكة.
وبين أن الدراسة تهدف إلى دعم الإدارة المستدامة للحوض من خلال محاور تقنية تشمل التقييم التفصيلي عبر دراسة سلوك النظائر المشعة في آبار الدبيبدب ومحيطها، إضافة إلى التنبؤ المستقبلي باستشراف تراكيز الراديوم في المياه الجوفية للخمسين سنة المقبلة وربطها بأنماط الضخ، إلى جانب التطوير التقني من خلال تحديث النموذج العددي لتدفق المياه وتطوير خرائط تصنيفية تدعم التخطيط المستقبلي وتصميم الآبار الجديدة.
-
