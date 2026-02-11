المياه تطلق نتائج دراسة لتقييم استدامة "حوض الديسي"

الوكيل الإخباري- أكد أمين عام وزارة المياه والري، جهاد المحاميد، الأربعاء، أن المياه الجوفية باتت تشكل ركيزة أساسية للأمن المائي الوطني، في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها الأردن، وذلك خلال ورشة عمل متخصصة حول دراسة تقييم موارد المياه الجوفية في حوض الديسي.

وجاءت الورشة بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتنفيذ مؤسسة BRGM، وبالتعاون مع وزارة المياه والري وسلطة المياه، وبحضور خبراء وممثلين عن قطاع المياه والجهات الداعمة.



وأشار المحاميد إلى أن مشروع الناقل الوطني يعد مشروعا استراتيجيا لتحلية نحو 300 مليون متر مكعب سنويا من المياه، بما يلبي احتياجات المملكة المائية، ويسهم في تحقيق الأمن المائي، وتعزيز الاعتماد على الذات، وسد الفجوة المائية، وضمان مصدر مياه مستدام ومستقل.



وأوضح أن المشروع يدمج بين البحث التطبيقي والنمذجة العددية وبناء القدرات لإدارة حوض الديسي، باعتباره أحد أكبر أنظمة المياه الجوفية غير المتجددة والعابرة للحدود في المنطقة، ومصدرا استراتيجيا للمملكة.