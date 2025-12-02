الثلاثاء 2025-12-02 12:26 م

المياه: حملة واسعة قرب سد الكفرين لردم 11 بئرا مخالفة

جانب من الحملة
جانب من الحملة
الثلاثاء، 02-12-2025 10:20 ص
الوكيل الإخباري-   نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه مديرية الرقابة الداخلية، الاثنين، خلال حملة أمنية كبيرة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة وشركة الكهرباء الوطنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة، حملة أمنية موسعة في منطقة الشونة الجنوبية- قرب سد الكفرين يرافقهم كوادر الرقابة الداخلية ومديرية الأحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية لضبط وردم آبار وإزالة اعتداءات على مصادر المياه المتكررة.اضافة اعلان


وأسفرت الحملة عن ردم 11 بئرا مخالفة محفورة في أراضي تعود للدولة معتدى عليها بطريقة غير قانونية، تقوم بسحب الآلاف الأمتار المكعبة بالساعة من المياه لتزويد مزارع مخالفة وبيع صهاريج بواسطة تمديد خطوط رئيسية لتزويدها بكميات مسروقة .

وبينت الوزارة أنه بناء على المعلومات المتوفرة، تم تنسيق الحملة ومداهمة الموقع صباح الاثنين، والبدء بعمليات الردم للآبار المخالفة وإزالة جميع الإعتداءات المخالفة التي تزود مزارع عبر تمديد خطوط رئيسية بأقطار كبيرة لمسافات طويلة، وتمديدها إلى عدد من المزارع الكبيرة في المنطقة.

واستكملت الكوادر الفنية في مديرية المشاغل المركزية ومديرية الأحواض المائية عملية ردم الأبار المخالفة وإزالة كافة البنية التحتية مع هيئة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية التي تمتد على مسافات ومواقع عديدة حيث تم إزالة خطوط الكهرباء الرئيسية المسحوبة من الخطوط الكهربائية الرئيسية وربطها على لوحات تحكم لتشغيل الأبار وكذلك خطوط المياه الممتدة لمسافات طويلة وفصل خطوط المياه المخالفة ومصادرة (4) لوحات التحكم وكوابل كهرباء بطول 700 متر، وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالحملة واحالة الاوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.

وأكدت سلطة المياه أن حملتها وجهودها مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والجهات الأخرى مستمرة في جميع المناطق، وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية، معربة عن تقديرها للدعم الكبير من مديرية الأمن العام وخاصة مدير شرطة غرب البلقاء ومدير درك الوسط وكافة مرتباته وضباطه وأفراده، وكذلك المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الإعتداءات.
 
 


