المياه والبيئة تبحثان تحديات التغير المناخي مع وفد ألماني

وتناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للحد منها، ومنها مواجهة التغير المناخي، داعيًا إلى الاستفادة من الخبرات التقنية الألمانية في إدارة المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي، حيث تمّت مناقشة الآثار المباشرة للتغيرات المناخية على الواقع المائي، وضرورة تبنّي حلول مبتكرة للتكيف مع الجفاف وتذبذب الأمطار، وأهم المشاريع التي تنفذها وزارة المياه، ومنها مشروع الناقل الوطني الذي سيوفّر 300 مليون متر مكعب من المياه سنويًا.
كما تم التأكيد على أهمية التنسيق العابر للقطاعات، وحماية البيئة التي تُعد خط الدفاع الأول لضمان استدامة مصادر المياه، خاصة في ظل الضغوطات المناخية التي تؤثر على المنطقة بشكل عام.
وأعرب الوفد الألماني عن التزامه بمواصلة تقديم الدعم الفني والتقني للأردن، لمساعدته في التغلب على التحديات المائية وتعزيز قدرته على الصمود أمام التحديات المناخية، مؤكدين أن الأردن يُعد شريكًا رئيسيًا في برامج الحفاظ على البيئة والمناخ.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة العدل: 38.5 مليون ورقة قضائية تم أرشفتها في 2025
-
الأردن وسوريا يوقعان اتفاقية بشأن الغاز في دمشق اليوم
-
2099 طنا من الخضار ترد السوق المركزي الإثنين
-
مجلس النواب يعقد جلسته التشريعية الرابعة عشرة اليوم
-
تغيير المسرب المفاجئ يتسبب بحادثي انقلاب لمركبات شحن في وادي عربة والأزرق
-
فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
الأمن ينعى نور الدين القرعان
-
إصابة 4 أشخاص في جرش إثر تصادم مركبتين