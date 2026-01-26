الإثنين 2026-01-26 10:41 ص

المياه والبيئة تبحثان تحديات التغير المناخي مع وفد ألماني
 
الوكيل الإخباري-   بحث أمين عام وزارة المياه والري د. جهاد المحاميد، وأمين عام وزارة البيئة د. عمر عربيات، مع وفد من الأكاديمية الاتحادية للسياسة الأمنية الألمانية، يوم الأحد 25/1/2026، آفاق التعاون المشترك ومواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها التغير المناخي على المصادر المائية.اضافة اعلان


وتناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للحد منها، ومنها مواجهة التغير المناخي، داعيًا إلى الاستفادة من الخبرات التقنية الألمانية في إدارة المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي، حيث تمّت مناقشة الآثار المباشرة للتغيرات المناخية على الواقع المائي، وضرورة تبنّي حلول مبتكرة للتكيف مع الجفاف وتذبذب الأمطار، وأهم المشاريع التي تنفذها وزارة المياه، ومنها مشروع الناقل الوطني الذي سيوفّر 300 مليون متر مكعب من المياه سنويًا.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق العابر للقطاعات، وحماية البيئة التي تُعد خط الدفاع الأول لضمان استدامة مصادر المياه، خاصة في ظل الضغوطات المناخية التي تؤثر على المنطقة بشكل عام.

وأعرب الوفد الألماني عن التزامه بمواصلة تقديم الدعم الفني والتقني للأردن، لمساعدته في التغلب على التحديات المائية وتعزيز قدرته على الصمود أمام التحديات المناخية، مؤكدين أن الأردن يُعد شريكًا رئيسيًا في برامج الحفاظ على البيئة والمناخ.
 
 


