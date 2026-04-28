"النقل البري" تحدد مواقع خطوط النقل لخدمة المجمع الطبي بإربد

الوكيل الإخباري- حددت هيئة تنظيم النقل البري مواقع خطوط النقل العام التي تخدم المجمع الطبي في محافظة إربد؛ بهدف تنظيم المسارات، وتسهيل وصول المراجعين والكوادر الطبية إلى المنشآت الصحية التي تشهد حركة إقبال كثيفة على مدار الساعة.





وقال مدير مكتب الهيئة في إربد محمد العلاونة، إن المجمع يضم مستشفى الأميرة بسمة التعليمي الجديد، والعيادات الخارجية، ومستشفى الأميرة رحمة للأطفال، ومستشفى الأميرة بديعة للنسائية والتوليد، مما يستدعي توفير خدمات نقل منظمة وفعالة تلبي احتياجات المواطنين.



وأوضح أن الإجراءات شملت تخصيص موقف لكل خط نقل لغايات التحميل والتنزيل فقط، الأمر الذي يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية في محيط المجمع والحد من الازدحامات العشوائية.





