الوطني لحقوق الإنسان: اليوم العالمي لـ"ذوي الإعاقة" فرصة لزيادة الوعي بقضاياهم

وقال المركز في بيان اليوم الثلاثاء، إن شعار اليوم العالمي لهذا العام يحمل "تعزيز القيادة لذوي الإعاقة في مستقبل شامل ومستدام"، الأمر الذي يتطلب تسليط الضوء على أبرز التحديات والمعيقات التي يواجهونها، والتي تحول دون تقدمهم في مختلف المجالات.
وبين أن ذلك يحتم على واضعي السياسات والمدافعين عن حقوق "ذوي الإعاقة" وحمايتهم من العنف؛ دعمهم والتنبه لأوضاعهم، ليكونوا فاعلين وقادرين على المساهمة في بناء مجتمع متكامل وترسيخ قيم الإنسانية في المجتمع.
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