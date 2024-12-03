 
الثلاثاء 2024-12-03 05:15 م
 

الوطني لحقوق الإنسان: اليوم العالمي لـ"ذوي الإعاقة" فرصة لزيادة الوعي بقضاياهم

المركز الوطني لحقوق الإنسان
المركز الوطني لحقوق الإنسان
الثلاثاء، 03-12-2024 05:03 م

الوكيل الإخباري-   -أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي حددته الأمم المتحدة منذ 1992، يعد فرصة لزيادة المعرفة بقضايا تلك الفئة المجتمعية ورفع الوعي في مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

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وقال المركز في بيان اليوم الثلاثاء، إن شعار اليوم العالمي لهذا العام يحمل "تعزيز القيادة لذوي الإعاقة في مستقبل شامل ومستدام"، الأمر الذي يتطلب تسليط الضوء على أبرز التحديات والمعيقات التي يواجهونها، والتي تحول دون تقدمهم في مختلف المجالات.


وبين أن ذلك يحتم على واضعي السياسات والمدافعين عن حقوق "ذوي الإعاقة" وحمايتهم من العنف؛ دعمهم والتنبه لأوضاعهم، ليكونوا فاعلين وقادرين على المساهمة في بناء مجتمع متكامل وترسيخ قيم الإنسانية في المجتمع.

 
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