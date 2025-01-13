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الوطني للأمن السيبراني يطلق النسخة الثانية من برنامج "مسار"

المركز الوطني للأمن السيبراني
المركز الوطني للأمن السيبراني
الإثنين، 13-01-2025 03:02 م

الوكيل الإخباري-    أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني النسخة الثانية من برنامج "مسار" للتدريب الميداني.

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وبحسب بيان المركز اليوم الاثنين، يُعنى البرنامج بالتدريب الميداني للطلاب المتوقع تخرجهم من تخصصات الأمن السيبراني من الجامعات الأردنية في مجال الأمن السيبراني بمعدل 180 ساعة تدريبية.


ودعا المركز على موقعه الإلكتروني الرسمي وصفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، الطلبة الراغبين بالالتحاق في البرنامج لمراجعة عمداء كليات تكنولوجيا المعلومات أو من ينوب عنهم في جامعاتهم للتسجيل خلال الفترة من 12 وحتى 30 كانون الثاني الحالي.

 
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