الوطني للأمن السيبراني يطلق النسخة الثانية من برنامج "مسار"

الوكيل الإخباري- أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني النسخة الثانية من برنامج "مسار" للتدريب الميداني.

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وبحسب بيان المركز اليوم الاثنين، يُعنى البرنامج بالتدريب الميداني للطلاب المتوقع تخرجهم من تخصصات الأمن السيبراني من الجامعات الأردنية في مجال الأمن السيبراني بمعدل 180 ساعة تدريبية.