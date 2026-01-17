"اليرموك" تطلق برنامجي قروض ومساعدات مالية لطلبتها

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور مالك الشرايري، في بيان اليوم السبت، أن إطلاق البرنامجين يأتي في إطار التزام «اليرموك» بنهج تكافؤ الفرص، وحرصها على ألا تشكل الظروف المادية عائقا أمام التحصيل العلمي.
وأوضح الشرايري أن برنامج المساعدات المالية يستهدف الطلبة الأكثر حاجة، وفق أسس ومعايير شفافة ومعتمدة من مجلس الجامعة، فيما يهدف برنامج القروض إلى مساعدة الطلبة على تغطية رسومهم الجامعية، بما لا يتجاوز 9 ساعات معتمدة، وبشروط ميسرة تراعي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
ومن جهته، دعا عميد شؤون الطلبة، الدكتور أحمد الشريفين، الطلبة إلى الاستفادة من البرنامجين، والاطلاع على شروط وآليات التقديم المعلنة، مؤكدا استمرار الجامعة في توسيع مظلة الدعم، وتنويع مصادره وبرامجه، وتعزيز الشراكات التي تخدم الطلبة وتدعم مسيرتهم التعليمية.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الأمن يكشف تفاصيل حوادث مفجعة أودت بحياة أربعة أشخاص في الكرك والجيزة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشائر القطارنة وزوغانه وأبوحمور والطوال
-
%72 نسبة إشغال فنادق العقبة نهاية الأسبوع
-
الادارة الملكية لحماية البيئة والشرطة المجتمعية توزّع نشرات توعوية للحفاظ على البيئة
-
بدء الاجتماعات التحضيرية للدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة
-
وزير التربية: "تكميلية التوجيهي" نموذج في الانضباط والمسؤولية
-
"التربية": تفعيل رابط التقدّم لقرعة الحج لموظفي الوزارة والميدان التربوي
-
الشواربة يوعز بضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار