"اليرموك" تطلق برنامجي قروض ومساعدات مالية لطلبتها

الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة اليرموك عن إطلاق برنامجي قروض ومساعدات مالية لطلبتها، بهدف تمكينهم من استكمال مسيرتهم التعليمية، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي قد تواجههم خلال دراستهم الجامعية. اضافة اعلان





وأكد رئيس الجامعة، الدكتور مالك الشرايري، في بيان اليوم السبت، أن إطلاق البرنامجين يأتي في إطار التزام «اليرموك» بنهج تكافؤ الفرص، وحرصها على ألا تشكل الظروف المادية عائقا أمام التحصيل العلمي.



وأوضح الشرايري أن برنامج المساعدات المالية يستهدف الطلبة الأكثر حاجة، وفق أسس ومعايير شفافة ومعتمدة من مجلس الجامعة، فيما يهدف برنامج القروض إلى مساعدة الطلبة على تغطية رسومهم الجامعية، بما لا يتجاوز 9 ساعات معتمدة، وبشروط ميسرة تراعي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.



ومن جهته، دعا عميد شؤون الطلبة، الدكتور أحمد الشريفين، الطلبة إلى الاستفادة من البرنامجين، والاطلاع على شروط وآليات التقديم المعلنة، مؤكدا استمرار الجامعة في توسيع مظلة الدعم، وتنويع مصادره وبرامجه، وتعزيز الشراكات التي تخدم الطلبة وتدعم مسيرتهم التعليمية.



