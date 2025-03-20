انطلاق المسابقة الهاشمية الدولية للذكور لحفظ القرآن

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة الدكتور محمد الخلايلة، "لقد دأبنا وتعودنا في هذا البلد أن نقيم المسابقات القرآنية برعاية مباشرة من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني الذي وفّر كل دعم ممكن لدور القرآن الكريم ووزارة الأوقاف وحفظة كتاب الله عز وجل في دورات سابقة وفي هذه الدورة وفي كل ما يتعلّق بشؤون القرآن الكريم والمصحف الشريف"، مضيفًا أن المسابقة تأتي في شهر رمضان المبارك وفي العشر الأواخر هذه الأيام المباركة التي أُنزل فيها القرآن الكريم.
وأضاف "نحن في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة تعودنا دائمًا وسلكنا منهجاً في رعاية دور القرآن الكريم وحفظة كتاب الله"، مشيرًا إلى أن المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم كانت من أوائل المسابقات القرآنية في العالم.
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