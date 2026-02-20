الجمعة 2026-02-20 02:14 ص

انطلاق باكورة فعاليات أمسيات رمضان الثقافية في المفرق

المفرق
المفرق
 
الجمعة، 20-02-2026 01:56 ص

الوكيل الإخباري-   انطلقت باكورة فعاليات أمسيات رمضان الثقافية اليوم الخميس على مدرج قاعة بلدية المفرق الكبرى.

اضافة اعلان


وقال مدير ثقافة المفرق سامر الخزاعلة، إن فعاليات أمسيات شهر رمضان الحالي تمتاز بعدد من الفعاليات الهادفة لجميع الأعمار ومن كلا الجنسين لافتا أن وزارة الثقافة تحرص في كل عام على الاستمرار في تقديم أمسيات فنية وثقافية منوعة ومتجددة تتناسب مع الاسرة الأردنية .

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المفرق

أخبار محلية انطلاق باكورة فعاليات أمسيات رمضان الثقافية في المفرق

أمسيات رمضان تنير أجواء مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء

أخبار محلية أمسيات رمضان تنير أجواء مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: الأردن سيدعم تثبيت الاستقرار في غزة عبر تدريب الشرطة الفلسطينية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي وول ستريت جورنال: ترامب يدرس ضربة محدودة ضد إيران

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

انطلاق فعاليات "أماسي رمضان" في عمان

أخبار محلية انطلاق فعاليات "أماسي رمضان" في عمان

انطلاق أولى أمسيات رمضان الثقافية في إربد

أخبار محلية انطلاق أولى أمسيات رمضان الثقافية في إربد

المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يطلق استراتيجية التنمية المجتمعية الدامجة

خاص بالوكيل اجراء عاجل بخصوص حادثة الاعتداء على شاب من ذوي الإعاقة بإربد



 






الأكثر مشاهدة