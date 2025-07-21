انطلاق سمبوزيوم " أرسم وطنك الأردن"في جامعة اليرموك الخميس

وقال رئيس جمعية الرواد للفنون التشكيلية مدير السمبوزيوم الفنان خليل الكوفحي في تصريح صحفي، إن هناك حزمة من الفعاليات ذات الارتباط الوثيق باكتشاف جماليات الأردن أبرزها ورشة فنية للرسم الحر المباشر ومنابر فكرية تعنى بالفنون التشكيلية ورحلات فنية لفضاء الطبيعة الآسر وسحر التاريخ الخالد من خلال زيارة المناطق السياحية والأثرية في المملكة، خاصة مدينة البتراء.
وأشار الى أن حفل الافتتاح سينطلق برعاية مدير مكتبة الحسين بن طلال في جامعة اليرموك الدكتور محمد شخاترة، بحضور نخبة من الفنانين الأردنيين والعرب والأوروبيين.
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