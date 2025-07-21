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انطلاق سمبوزيوم " أرسم وطنك الأردن"في جامعة اليرموك الخميس

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الإثنين، 21-07-2025 12:57 م

الوكيل الإخباري-   ينطلق سمبوزيوم مهرجان جرش الدولي للفنون التشكيلية " أرسم وطنك الأردن"، الذي تنظمه إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون بالتعاون مع جمعية الرواد للفنون التشكيلية في جامعة اليرموك اعتبارا من يوم الخميس المقبل.

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وقال رئيس جمعية الرواد للفنون التشكيلية مدير السمبوزيوم الفنان خليل الكوفحي في تصريح صحفي، إن هناك حزمة من الفعاليات ذات الارتباط الوثيق باكتشاف جماليات الأردن أبرزها ورشة فنية للرسم الحر المباشر ومنابر فكرية تعنى بالفنون التشكيلية ورحلات فنية لفضاء الطبيعة الآسر وسحر التاريخ الخالد من خلال زيارة المناطق السياحية والأثرية في المملكة، خاصة مدينة البتراء.


وأشار الى أن حفل الافتتاح سينطلق برعاية مدير مكتبة الحسين بن طلال في جامعة اليرموك الدكتور محمد شخاترة، بحضور نخبة من الفنانين الأردنيين والعرب والأوروبيين.

 
 
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