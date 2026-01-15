الخميس 2026-01-15 06:58 م

بحث التعاون بين "العقبة الخاصة" والسفارة الأميركية
 
الخميس، 15-01-2026 05:38 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة، جيم هولتسنايدر، في زيارة رسمية جرى خلالها بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

وتناول اللقاء بحضور أعضاء مجلس المفوضين، سبل تعزيز الشراكة والتعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما ينسجم مع أولويات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ورؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ مكانة العقبة كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والسياحة.

 
 


