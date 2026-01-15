بحث التعاون بين "العقبة الخاصة" والسفارة الأميركية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة، جيم هولتسنايدر، في زيارة رسمية جرى خلالها بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

