بحث التعاون بين "العقبة الخاصة" والسفارة الأميركية

وتناول اللقاء بحضور أعضاء مجلس المفوضين، سبل تعزيز الشراكة والتعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما ينسجم مع أولويات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ورؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ مكانة العقبة كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والسياحة.
