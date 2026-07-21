بدء أعمال مشروع صيانة طريق المغطس بمنطقة البحر الميت

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء تنفيذ أعمال مشروع صيانة الطريق الممتد من مثلث المغطس عند تقاطع طريق البحر الميت وحتى حدود الموقع السياحي للمغطس، اعتبارا من الأربعاء.

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ويأتي تنفيذ المشروع ضمن خطة الوزارة الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق، وإدامة البنية التحتية، وتعزيز مستوى السلامة المرورية، بما يسهم في توفير طرق آمنة ومستدامة لمستخدميها.



وتشمل أعمال المشروع كشط طبقة الإسفلت القائمة، ومعالجة الهبوطات والتشققات، وتنفيذ طبقة إسفلتية جديدة، وإعادة تنفيذ الدهانات الأرضية، واستكمال عناصر السلامة المرورية، وذلك وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.



وسيتم تنفيذ الأعمال بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وفق خطة مرورية مؤقتة تهدف إلى المحافظة على انسيابية الحركة المرورية، وضمان سلامة مستخدمي الطريق والعاملين في المشروع.



وتتضمن الخطة تنفيذ الأعمال على مراحل متتابعة، من خلال فصل منطقة العمل باستخدام الحواجز والأقماع البلاستيكية، مع الإبقاء على أحد المسربين مفتوحًا أمام حركة السير أثناء العمل في المسرب الآخر، وتحويل الحركة المرورية إلى المسرب المنجز بعد الانتهاء من الأعمال فيه، ثم المباشرة بتنفيذ أعمال المسرب الثاني، بما يحد من التأثير على الحركة المرورية ويضمن استمرارها بأعلى درجات السلامة.