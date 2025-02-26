 
الأربعاء 2025-02-26 01:47 م
 

بدء إصدار شهادات الولادة والوفاة والزواج وغيرها عبر سند

دائرة الأحوال المدنية والجوازات
دائرة الأحوال المدنية
الأربعاء، 26-02-2025 12:20 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأربعاء، 22 خدمة إلكترونية جديدة للحصول على شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقا "شهادات الولادة والوفاة والزواج والطلاق والقيد العائلي والقيد الفردي" رقميا، تصدر عبر تطبيق سند.اضافة اعلان


وقال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، إن إطلاق هذه الخدمة جاء تنفيذا للتوجهات الحكومية الداعية إلى التخفيف عن المواطنين، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم توفيرا لوقت المواطنين وجهدهم، وتشمل 80% من الخدمات المقدّمة للمواطنين.
 
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