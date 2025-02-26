بدء إصدار شهادات الولادة والوفاة والزواج وغيرها عبر سند

وقال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب، إن إطلاق هذه الخدمة جاء تنفيذا للتوجهات الحكومية الداعية إلى التخفيف عن المواطنين، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم توفيرا لوقت المواطنين وجهدهم، وتشمل 80% من الخدمات المقدّمة للمواطنين.
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