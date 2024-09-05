بدء الاعتراض على مرفوضي الدفعة 2 لبرنامج تأهيل المعلمين (أسماء)

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج فرز طلبات المتقدمين لتخصصات الوظائف التعليمية لبرنامج إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة المنتهي بالتعيين للعمل في وزارة التربية والتعليم من خلال الإعلان المفتوح الذي تم نشره تاريخ 27/8/2024.



ويمكن للمتقدمين ممن رفضت طلباتهم الاعتراض من خلال رابط الكتروني، ابتداء من تاريخ 5/9/2024 ولغاية يوم الاربعاء تاريخ 9/9/2024.



وتاليا أسماء المرشحين للدفعة الثانية لبرنامج الدبلوم في إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة المنتهي بالتعيين :

اضافة اعلان