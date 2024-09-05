بدء الاعتراض على مرفوضي الدفعة 2 لبرنامج تأهيل المعلمين (أسماء)

ويمكن للمتقدمين ممن رفضت طلباتهم الاعتراض من خلال رابط الكتروني، ابتداء من تاريخ 5/9/2024 ولغاية يوم الاربعاء تاريخ 9/9/2024.
وتاليا أسماء المرشحين للدفعة الثانية لبرنامج الدبلوم في إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة المنتهي بالتعيين :
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